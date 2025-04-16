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Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США
Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США
Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T01:25+0300
2025-04-16T01:25+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
канада
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ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации. "Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в в информационном письме на сайте CAUT. Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат её политике, а также трансгендерным путешественникам. Ранее сообщалось, что, по данным американской пограничной службы, в марте этого года количество поездок через границу из Канады в США по земле и по воздуху сократилось почти на 865 тысяч по сравнению с показателями марта 2024 года. В итоге было зафиксировано около 4,1 миллиона пересечений. В годовом выражении снижение числа поездок составило 17,4%.
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общество , мировая экономика, сша, канада
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, КАНАДА
01:25 16.04.2025
 
Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США

Канадская ассоциация университетских преподавателей призвала студентов не ездить в США

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ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации.
"Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в в информационном письме на сайте CAUT.
Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат её политике, а также трансгендерным путешественникам.
Ранее сообщалось, что, по данным американской пограничной службы, в марте этого года количество поездок через границу из Канады в США по земле и по воздуху сократилось почти на 865 тысяч по сравнению с показателями марта 2024 года. В итоге было зафиксировано около 4,1 миллиона пересечений. В годовом выражении снижение числа поездок составило 17,4%.
 
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