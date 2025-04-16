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Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США

Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Канадским преподавателям рекомендовали воздержаться от поездок в США

Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T01:25+0300

2025-04-16T01:25+0300

2025-04-16T01:25+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации. "Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в в информационном письме на сайте CAUT. Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат её политике, а также трансгендерным путешественникам. Ранее сообщалось, что, по данным американской пограничной службы, в марте этого года количество поездок через границу из Канады в США по земле и по воздуху сократилось почти на 865 тысяч по сравнению с показателями марта 2024 года. В итоге было зафиксировано около 4,1 миллиона пересечений. В годовом выражении снижение числа поездок составило 17,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, сша, канада