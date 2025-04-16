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В США предупредили о подорожании товаров из Китая

В США предупредили о подорожании товаров из Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ

В США предупредили о подорожании товаров из Китая

Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:16+0300

2025-04-16T03:16+0300

2025-04-16T03:16+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, поскольку США сильно зависят от КНР в их импорте, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%. По итогам 2024 года в закупках товаров для детей американцы больше всего зависели от импорта китайских детских колясок: 97% их поставок на 380,2 миллиона долларов было из Поднебесной. Также США закупили у Китая почти 93% детских книг-картинок, книг для рисования и раскрашивания - за год их было импортировано на 504,5 миллиона долларов. Из КНР в Штаты прибывает и 76% игрушек - на 13,5 миллиарда долларов и 62% пластилина и паст для лепки - на 200 миллионов долларов. Кроме того, под удар из-за пошлин могут попасть поставки товаров для праздников. Так, из Китая в США в прошлом году приехало 96% искусственных цветов (на 990,8 миллиона долларов), 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров (стоимостью 22,5 миллиона), а также 62% открыток и конвертов для них (на 273,5 миллиона долларов). Суммарный объем покупок всех этих товаров Штатами по итогам 2024 года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, бизнес, сша, китай, кнр, дональд трамп, ес