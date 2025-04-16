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СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая

СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая

Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:43+0300

2025-04-16T03:43+0300

2025-04-16T03:43+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

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дональд трамп

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом, сообщает газета Wall Street Journal. "Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики", - говорится в сообщении издания со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент стал одним из ключевых разработчиков этой стратегии. По его мнению, в ближайшем будущем таких соглашений в первую очередь можно будет достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, япония, дональд трамп, скотт бессент