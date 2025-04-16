Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/ssha-856718615.html
СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая
СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая
Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T03:43+0300
2025-04-16T03:43+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
япония
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856718615.jpg?1744764210
ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом, сообщает газета Wall Street Journal. "Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики", - говорится в сообщении издания со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент стал одним из ключевых разработчиков этой стратегии. По его мнению, в ближайшем будущем таких соглашений в первую очередь можно будет достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
китай
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, япония, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
03:43 16.04.2025
 
СМИ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая

WSJ: США хотят добиться от других стран экономической изоляции Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 мар – ПРАЙМ. Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом, сообщает газета Wall Street Journal.
"Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики", - говорится в сообщении издания со ссылкой на осведомленные источники.
Утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент стал одним из ключевых разработчиков этой стратегии. По его мнению, в ближайшем будущем таких соглашений в первую очередь можно будет достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАЯПОНИЯДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала