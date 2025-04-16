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Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, направляемых в США - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, направляемых в США
Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, направляемых в США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, направляемых в США
Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T04:55+0300
2025-04-16T04:55+0300
экономика
мировая экономика
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США. "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении. Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля. "При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении. При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.
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мировая экономика, сша, гонконг, китай
Экономика, Мировая экономика, США, ГОНКОНГ, КИТАЙ
04:55 16.04.2025
 
Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, направляемых в США

Почта Гонконга приостанавливает прием посылок, содержащих товары, направляемые в США

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США.
"США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении.
Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля.
"При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении.
При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.
 
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