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США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей, пишут СМИ

США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей, пишут СМИ - 16.04.2025, ПРАЙМ

США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:34+0300

2025-04-16T13:34+0300

2025-04-16T13:34+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ государственного департамента страны. "Администрация Трампа рассматривает планы по закрытию десяти посольств и 17 консульств, а также сократить или уплотнить нескольких других иностранных миссий", - говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ госдепа, с которым ознакомилось издание. Газета отмечает, что в результате подобных изменений присутствие США сократится "почти на каждом континенте": предлагается закрыть шесть посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, Лесото, ДРК и Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и в Мальте, а также дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах. Также возможно закрытие пяти консульств во Франции, двух в Германии и еще двух - в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), еще несколько дипмиссий могут быть закрыты в Греции, Италии и Португалии. "Также предлагается либо значительно сократить, либо вовсе закрыть американское посольское присутствие в Могадишу в Сомали, и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, сократив при этом расходы на дипломатические представительства в Багдаде и Эрбиле в Ираке. Также предлагается консолидировать консульскую поддержку в странах с несколькими консульствами - например, в Японии и Канаде - в одном месте", - пишет газета. Ранее издание уже сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.

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общество , сша, ирак, москва, дональд трамп, new york times