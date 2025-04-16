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Старатели Магаданской области начали добычу россыпного золота

Старатели Магаданской области начали добычу россыпного золота - 16.04.2025, ПРАЙМ

Старатели Магаданской области начали добычу россыпного золота

Старатели Магаданской области приступили к добыче россыпного золота, первые 5,1 килограмма получили на драгах в Сусуманском округе региона, сообщил губернатор... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T04:28+0300

2025-04-16T04:28+0300

2025-04-16T04:28+0300

экономика

россия

промышленность

магаданская область

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МАГАДАН, 16 апр - ПРАЙМ. Старатели Магаданской области приступили к добыче россыпного золота, первые 5,1 килограмма получили на драгах в Сусуманском округе региона, сообщил губернатор Сергей Носов. "В Магаданской области уже стартовал сезон добычи россыпного золота. Первые 5,1 килограмма уже получены на драгах в Сусуманском округе. В целом отрасль демонстрирует уверенный рост: за первый квартал предприятия региона добыли 9,9 тонны золота — это на 2,1 тонны больше, чем за этот же период прошлого года", - написал в своем Telegram-канале Носов.

магаданская область

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россия, промышленность, магаданская область