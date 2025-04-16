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ЦБ Канады принял решение о ключевой ставке на фоне изменений политики США
ЦБ Канады принял решение о ключевой ставке на фоне изменений политики США - 16.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ Канады принял решение о ключевой ставке на фоне изменений политики США
Центральный банк Канады объявил в среду о сохранении ключевой ставки на уровне 2,75% годовых на фоне непредсказуемости, связанной с изменениями американской... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:52+0300
2025-04-16T17:52+0300
2025-04-16T17:52+0300
экономика
ключевая ставка
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Канады объявил в среду о сохранении ключевой ставки на уровне 2,75% годовых на фоне непредсказуемости, связанной с изменениями американской торговой политики. "Банк Канады сегодня сохранил целевой показатель ставки овернайт на уровне 2,75%, при этом банковская ставка составляет 3%, а ставка по депозитам - 2,70%. Значительное изменение направления торговой политики США и непредсказуемость тарифов усилили неопределенность, ухудшили перспективы экономического роста и повысили инфляционные ожидания", - говорится в заявлении банка. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Канада объявила об ответных пошлинах.
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ключевая ставка
Экономика, ключевая ставка
ЦБ Канады принял решение о ключевой ставке на фоне изменений политики США
ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,75% из-за изменений политики США
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Канады объявил в среду о сохранении ключевой ставки на уровне 2,75% годовых на фоне непредсказуемости, связанной с изменениями американской торговой политики.
"Банк Канады сегодня сохранил целевой показатель ставки овернайт на уровне 2,75%, при этом банковская ставка составляет 3%, а ставка по депозитам - 2,70%. Значительное изменение направления торговой политики США и непредсказуемость тарифов усилили неопределенность, ухудшили перспективы экономического роста и повысили инфляционные ожидания", - говорится в заявлении банка.
Бразилия возвращает визы для туристов из США, Канады и Австралии
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Канада объявила об ответных пошлинах.