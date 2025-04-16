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Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей

Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей - 16.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:01+0300

2025-04-16T03:01+0300

2025-04-16T03:01+0300

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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