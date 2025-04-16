https://1prime.ru/20250416/stoimost-856718330.html
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей - 16.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T03:01+0300
2025-04-16T03:01+0300
2025-04-16T03:01+0300
экономика
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856718330.jpg?1744761680
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.