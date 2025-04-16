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Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей - 16.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T03:01+0300
2025-04-16T03:01+0300
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
санкт-петербург
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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санкт-петербург
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:01 16.04.2025
 
Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей

Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля возрастет до 1 320 тысяч рублей

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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