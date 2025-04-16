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Сербские студенты не смогут поступить в магистратуры зарубежных вузов

Сербские студенты не смогут поступить в магистратуры зарубежных вузов - 16.04.2025, ПРАЙМ

Сербские студенты не смогут поступить в магистратуры зарубежных вузов

Сотни сербских студентов не смогут в этом году поступить в магистратуры зарубежных вузов, в том числе российских, так как не смогли сдать экзамены в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:46+0300

2025-04-16T03:46+0300

2025-04-16T03:46+0300

экономика

общество

сербия

китай

белград

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БЕЛГРАД, 16 апр - ПРАЙМ. Сотни сербских студентов не смогут в этом году поступить в магистратуры зарубежных вузов, в том числе российских, так как не смогли сдать экзамены в протестующих вузах Сербии, рассказал РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич. Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. "В этом году у нас около 500 студентов должны были поступать за границей в магистратуру по всему миру, не только в Европе и США, но и в РФ, и КНР. Они должны были это сделать до конца февраля с выпиской итогов зимнего седьмого семестра (четвертый курс - ред.), 2024 года и не смогли этого сделать в блокаде, представьте себе ущерб для страны", - сказал Антич. По его словам, чтобы Сербия успевала в развитии за Китаем и другими быстроразвивающимися странами, обучаться за рубежом в магистратуре должно в четыре раза больше студентов. "И рынок труда страдает, но это не волнует людей, которые якобы поддерживают студентов, а на самом деле ими злоупотребляют", - считает профессор. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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общество , сербия, китай, белград