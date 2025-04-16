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Супруга экс-президента Перу укрылась в посольстве Бразилии

Супруга экс-президента Перу укрылась в посольстве Бразилии - 16.04.2025, ПРАЙМ

Супруга экс-президента Перу укрылась в посольстве Бразилии

Супруга экс-президента Перу Надин Эредия Аларкон, которая вместе с мужем была осуждена во вторник на 15 лет тюрьмы за незаконное финансирование избирательной... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T01:06+0300

2025-04-16T01:06+0300

2025-04-16T01:06+0300

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МЕХИКО, 16 апр - ПРАЙМ. Супруга экс-президента Перу Надин Эредия Аларкон, которая вместе с мужем была осуждена во вторник на 15 лет тюрьмы за незаконное финансирование избирательной кампании, укрылась в посольстве Бразилии и запросила убежище в этой стране, сообщил МИД Перу. "Посольство Федеративной Республики Бразилия в Перу сообщило, что сегодня утром госпожа Надин Эредиа Аларкон прибыла в посольство. Госпожа Эредия запросила убежище в этой стране в соответствии с Конвенцией о дипломатическом убежище 1954 года, участниками которой являются Перу и Бразилия. Оба правительства находятся в постоянном контакте относительно этой ситуации", - говорится в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства. Уголовный суд Перу вынес во вторник приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Они приговорены к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 670 тысяч долларов США каждый. Брат Надин Эредиа приговорен по этому делу к 12 годам заключения, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет. Бывший президент Перу Ольянта Умала (занимал этот пост в 2011-2016 годах) был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном финансировании его избирательных кампаний 2006 и 2011 годов. Согласно заключению прокуратуры, незаконные пожертвования на его кампанию поступали из Венесуэлы и от строительных компаний Odebrecht и OAS.

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мировая экономика, общество , перу, бразилия, сша, мид