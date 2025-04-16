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В Германии подсчитали, во сколько обойдется стране торговая война с США

В Германии подсчитали, во сколько обойдется стране торговая война с США - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Германии подсчитали, во сколько обойдется стране торговая война с США

Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, может обойтись Германии в 290 миллиардов евро до 2028 года, что эквивалентно ежегодной потере... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T23:34+0300

2025-04-16T23:34+0300

2025-04-16T23:34+0300

экономика

германия

торговая война

сша

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, может обойтись Германии в 290 миллиардов евро до 2028 года, что эквивалентно ежегодной потере 1,6% от ВВП страны, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW). "Торговая война Трампа может обойтись Германии до 2028 года в порядка 290 миллиардов евро. Это соответствует ежегодной потере 1,6% валового внутреннего продукта (ВВП)", - пишет Handelsblatt. Что же до ЕС в целом, то ему пошлины США могут обойтись в 1,1 триллиона евро в период с 2025 по 2028 год. Еще сильнее они ударят по развивающимся странам и странам с переходной экономикой, которым IW прогнозирует "драматическое падение темпов роста". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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германия

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германия, торговая война, сша