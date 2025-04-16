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СМИ: Tesla не может закупать в Китае комплектующие для Cybercab и Semi

СМИ: Tesla не может закупать в Китае комплектующие для Cybercab и Semi - 16.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Tesla не может закупать в Китае комплектующие для Cybercab и Semi

Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:41+0300

2025-04-16T06:41+0300

2025-04-16T06:41+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американская компания Tesla не может закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. По словам источника агентства, после ввода 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, однако после объявления о более высоких пошлинах компания была вынуждена приостановить планы о поставках. Как отмечает Рейтер, этот шаг может поставить под угрозу планы компании по массовому производству Cybercab и Semi. Согласно собеседнику агентства, целью компании было начать производство обеих моделей в октябре текущего года. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп, tesla