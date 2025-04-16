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Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам - 16.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам
Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:26+0300
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экономика
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сша
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. "Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", - отметил президент.Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики страны, особенно цены на продукты питания, бензин и уровень доходов. Критики также предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и нанести ущерб американским рабочим и производителям.Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин, однако некоторые страны не приняли меры в ответ и запросили переговоры.
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китай, сша, москва, дональд трамп, washington post
Экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Washington Post
08:26 16.04.2025 (обновлено: 08:28 16.04.2025)
 
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам

Трамп: США получают рекордные суммы из-за пошлин, инфляция и цены снижаются

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.
"Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", - отметил президент.
Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики страны, особенно цены на продукты питания, бензин и уровень доходов. Критики также предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и нанести ущерб американским рабочим и производителям.
Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин, однако некоторые страны не приняли меры в ответ и запросили переговоры.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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ЭкономикаКИТАЙСШАМОСКВАДональд ТрампWashington Post
 
 
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