https://1prime.ru/20250416/tramp-856721865.html
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам - 16.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам
Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:26+0300
2025-04-16T08:26+0300
2025-04-16T08:28+0300
экономика
китай
сша
москва
дональд трамп
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053356_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_22dfe6f80e95d95858f4c42ee648acf6.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. "Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", - отметил президент.Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики страны, особенно цены на продукты питания, бензин и уровень доходов. Критики также предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и нанести ущерб американским рабочим и производителям.Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин, однако некоторые страны не приняли меры в ответ и запросили переговоры.
https://1prime.ru/20250415/ekspert-856701188.html
китай
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053356_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_341a88f1c90047654d62502798bb8056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, москва, дональд трамп, washington post
Экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Washington Post
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам
Трамп: США получают рекордные суммы из-за пошлин, инфляция и цены снижаются
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.
"Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", - отметил президент.
Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики страны, особенно цены на продукты питания, бензин и уровень доходов. Критики также предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и нанести ущерб американским рабочим и производителям.
Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин, однако некоторые страны не приняли меры в ответ и запросили переговоры.
Экс-депутат ЕП предсказал мрачное будущее для фермеров из-за пошлин Трампа