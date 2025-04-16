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Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам

Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам - 16.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:26+0300

2025-04-16T08:26+0300

2025-04-16T08:28+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США получают "рекордные" суммы благодаря пошлинам, а стоимость почти всех товаров и инфляция в стране снижаются. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. "Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны", - отметил президент.Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики страны, особенно цены на продукты питания, бензин и уровень доходов. Критики также предупреждают, что пошлины могут привести к росту цен и нанести ущерб американским рабочим и производителям.Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин, однако некоторые страны не приняли меры в ответ и запросили переговоры.

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китай, сша, москва, дональд трамп, washington post