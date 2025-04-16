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Politico узнало, за что Трамп рассердился на Евросоюз

Politico узнало, за что Трамп рассердился на Евросоюз - 16.04.2025, ПРАЙМ

Politico узнало, за что Трамп рассердился на Евросоюз

Президент США Дональд Трамп был рассержен на ЕС из-за поддержки Владимира Зеленского после перепалки в Овальном кабинете в феврале, пишет газета Politico. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:20+0300

2025-04-16T14:20+0300

2025-04-16T14:20+0300

политика

дональд трамп

ес

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был рассержен на ЕС из-за поддержки Владимира Зеленского после перепалки в Овальном кабинете в феврале, пишет газета Politico. "Говорили, что Трамп был рассержен событиями того воскресенья... тем, что Европа крепко обняла его", - говорится в публикации, По данным неназванного британского чиновника, команде Трампа не понравилось, как это выглядело. Как отмечает газета, Зеленский еще больше разозлил президента США, дав 72-минутное интервью журналистам в лондонском аэропорту, как раз перед тем, как покинуть Великобританию. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".

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дональд трамп, ес, поддержка, владимир зеленский