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В США сообщили о снижении рейтинга Трампа

В США сообщили о снижении рейтинга Трампа - 16.04.2025, ПРАЙМ

В США сообщили о снижении рейтинга Трампа

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:45+0300

2025-04-16T17:45+0300

2025-04-16T17:45+0300

политика

сша

опрос

рейтинг

дональд трамп

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту. Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.

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сша, опрос, рейтинг, дональд трамп