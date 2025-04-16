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В США сообщили о снижении рейтинга Трампа - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В США сообщили о снижении рейтинга Трампа
В США сообщили о снижении рейтинга Трампа - 16.04.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о снижении рейтинга Трампа
Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:45+0300
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политика
сша
опрос
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту. Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.
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сша, опрос, рейтинг, дональд трамп
Политика, США, опрос, рейтинг, Дональд Трамп
17:45 16.04.2025
 
В США сообщили о снижении рейтинга Трампа

Опрос Economist: рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до 42%

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov.
Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту.
Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%.
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Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.
 
ПолитикаСШАопросрейтингДональд Трамп
 
 
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