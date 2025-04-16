https://1prime.ru/20250416/ugol-856746337.html
НТК увеличила перевозки угля на экспорт
НТК увеличила перевозки угля на экспорт - 16.04.2025, ПРАЙМ
НТК увеличила перевозки угля на экспорт
Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:58+0300
2025-04-16T16:58+0300
2025-04-16T16:58+0300
энергетика
бизнес
промышленность
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/83312/01/833120125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa3a5c49212d254a914eae7e10bdc8bf.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48 миллиона тонн, сообщили в компании. "НТК за январь-март 2025 г. увеличила экспорт угля на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,48 млн т. На экспорт в восточном направлении пришлось 7,23 млн т (+3,4%), в западном - 3,25 млн т (+21,1%)", - говорится в сообщении. В НТК добавили, что на нужды внутреннего рынка компания за первые три месяца 2025 года отправила 15 миллионов тонн угля, что на 3,12% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Национальная транспортная компания (НТК) является крупнейшим оператором железнодорожных транспортных услуг. Компания обеспечивает стратегический экспорт самых востребованных грузов для направлений продовольствия и энергетики по главным транспортным коридорам: с востока на запад, с севера на юг.
https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83312/01/833120125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bdf33f12960c43ce82bf6883e50f9a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, уголь
Энергетика, Бизнес, Промышленность, уголь
НТК увеличила перевозки угля на экспорт
НТК в I квартале увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48 миллиона тонн, сообщили в компании.
"НТК за январь-март 2025 г. увеличила экспорт угля на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,48 млн т. На экспорт в восточном направлении пришлось 7,23 млн т (+3,4%), в западном - 3,25 млн т (+21,1%)", - говорится в сообщении.
В НТК добавили, что на нужды внутреннего рынка компания за первые три месяца 2025 года отправила 15 миллионов тонн угля, что на 3,12% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Национальная транспортная компания (НТК) является крупнейшим оператором железнодорожных транспортных услуг. Компания обеспечивает стратегический экспорт самых востребованных грузов для направлений продовольствия и энергетики по главным транспортным коридорам: с востока на запад, с севера на юг.
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"