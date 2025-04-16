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НТК увеличила перевозки угля на экспорт - 16.04.2025, ПРАЙМ
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НТК увеличила перевозки угля на экспорт
НТК увеличила перевозки угля на экспорт - 16.04.2025, ПРАЙМ
НТК увеличила перевозки угля на экспорт
Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:58+0300
2025-04-16T16:58+0300
энергетика
бизнес
промышленность
уголь
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48 миллиона тонн, сообщили в компании. "НТК за январь-март 2025 г. увеличила экспорт угля на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,48 млн т. На экспорт в восточном направлении пришлось 7,23 млн т (+3,4%), в западном - 3,25 млн т (+21,1%)", - говорится в сообщении. В НТК добавили, что на нужды внутреннего рынка компания за первые три месяца 2025 года отправила 15 миллионов тонн угля, что на 3,12% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Национальная транспортная компания (НТК) является крупнейшим оператором железнодорожных транспортных услуг. Компания обеспечивает стратегический экспорт самых востребованных грузов для направлений продовольствия и энергетики по главным транспортным коридорам: с востока на запад, с севера на юг.
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бизнес, промышленность, уголь
Энергетика, Бизнес, Промышленность, уголь
16:58 16.04.2025
 
НТК увеличила перевозки угля на экспорт

НТК в I квартале увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКедровский угольный разрез
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48 миллиона тонн, сообщили в компании.
"НТК за январь-март 2025 г. увеличила экспорт угля на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,48 млн т. На экспорт в восточном направлении пришлось 7,23 млн т (+3,4%), в западном - 3,25 млн т (+21,1%)", - говорится в сообщении.
В НТК добавили, что на нужды внутреннего рынка компания за первые три месяца 2025 года отправила 15 миллионов тонн угля, что на 3,12% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Национальная транспортная компания (НТК) является крупнейшим оператором железнодорожных транспортных услуг. Компания обеспечивает стратегический экспорт самых востребованных грузов для направлений продовольствия и энергетики по главным транспортным коридорам: с востока на запад, с севера на юг.
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