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НТК увеличила перевозки угля на экспорт

НТК увеличила перевозки угля на экспорт - 16.04.2025, ПРАЙМ

НТК увеличила перевозки угля на экспорт

Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T16:58+0300

2025-04-16T16:58+0300

2025-04-16T16:58+0300

энергетика

бизнес

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уголь

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Национальная транспортная компания (НТК) по итогам первого квартала текущего года увеличила перевозки угля на экспорт на 8,3% в годовом выражении, до 10,48 миллиона тонн, сообщили в компании. "НТК за январь-март 2025 г. увеличила экспорт угля на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,48 млн т. На экспорт в восточном направлении пришлось 7,23 млн т (+3,4%), в западном - 3,25 млн т (+21,1%)", - говорится в сообщении. В НТК добавили, что на нужды внутреннего рынка компания за первые три месяца 2025 года отправила 15 миллионов тонн угля, что на 3,12% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Национальная транспортная компания (НТК) является крупнейшим оператором железнодорожных транспортных услуг. Компания обеспечивает стратегический экспорт самых востребованных грузов для направлений продовольствия и энергетики по главным транспортным коридорам: с востока на запад, с севера на юг.

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бизнес, промышленность, уголь