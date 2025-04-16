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На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве - 16.04.2025, ПРАЙМ
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На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве
На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве - 16.04.2025, ПРАЙМ
На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве
Угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве являются катастрофой. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T09:47+0300
2025-04-16T09:47+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве являются катастрофой. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники предупредили президента Сербии, что его посещение парада может помешать вступлению Сербии в ЕС. В связи с этим профессор призвал прекратить такие действия."Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы", — подчеркнул эксперт.Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила странам-кандидатам в ЕС, что Евросоюз не приветствует их участие в параде Победы и сам не планирует принимать в нем участие. Она отметила, что большинство европейских стран-членов скорее всего не будут участвовать в параде или празднованиях в Москве.
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россия, запад
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД
09:47 16.04.2025
 
На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

Профессор Дизен назвал катастрофой угрозы ЕС мировым лидерам из-за парада Победы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве являются катастрофой. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники предупредили президента Сербии, что его посещение парада может помешать вступлению Сербии в ЕС. В связи с этим профессор призвал прекратить такие действия.
"Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы", — подчеркнул эксперт.
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила странам-кандидатам в ЕС, что Евросоюз не приветствует их участие в параде Победы и сам не планирует принимать в нем участие. Она отметила, что большинство европейских стран-членов скорее всего не будут участвовать в параде или празднованиях в Москве.
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