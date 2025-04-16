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"ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров самолетами

"ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров самолетами - 16.04.2025, ПРАЙМ

"ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров самолетами

Группа "ЮТэйр" (UTair) в январе-марте 2025 года увеличила перевозки пассажиров на самолетах на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T09:57+0300

2025-04-16T09:57+0300

2025-04-16T09:57+0300

бизнес

ютэйр

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Группа "ЮТэйр" (UTair) в январе-марте 2025 года увеличила перевозки пассажиров на самолетах на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,42 миллиона человек, сообщила компания. "За январь - март Группа "ЮТэйр" перевезла 1 537 938 пассажиров, из них 1 419 715 - на самолетах… На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 4,2% к аналогичному периоду 2024 года. 1 107 451 пассажир (+7,7%) выбрал рейсы Utair для перелетов внутри страны и 312 264 - для путешествий за рубеж.", - говорится в сообщении авиакомпании. Самолетами группы также за отчетный период было перевезено 3,5 тысячи тонн грузов (+4,6%) и 423 тонны почты. Производственный налет составил 35,6 тысячи часов. Перевозки пассажиров на вертолетах "Ютэйр" выросли на 6,2% - до 118,2 тысячи человек. Было перевезено 4,9 тысячи тонн грузов, производственный налет составил 18,9 тысячи часов. Группа "ЮТэйр" объединяет компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техобслуживание и ремонт авиатехники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала. В частности, "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" занимается пассажирскими и грузовыми перевозками на самолетах, "ЮТэйр - Вертолетные услуги" - крупнейший вертолетный оператор в России и вертолетный оператор № 1 в мире по грузоподъемности флота. Utair в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на самолетах на 5,7% - до 6,4 миллиона человек, на вертолетах - на 7,4%, почти до 0,7 миллиона.

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бизнес, ютэйр