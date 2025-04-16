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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг - 16.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 11,72 копейки - до 11,2812 рубля, доллара - на 28,89 копейки, до 82,5892 рубля, евро | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:30+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 11,72 копейки - до 11,2812 рубля, доллара - на 28,89 копейки, до 82,5892 рубля, евро снизился на 34,88 копейки, до 93,3356 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 11,28, доллара - 82,59, евро - 93,34 руб
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 11,72 копейки - до 11,2812 рубля, доллара - на 28,89 копейки, до 82,5892 рубля, евро снизился на 34,88 копейки, до 93,3356 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки Банка России
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.