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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг - 16.04.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 11,72 копейки - до 11,2812 рубля, доллара - на 28,89 копейки, до 82,5892 рубля, евро | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:30+0300

2025-04-16T17:30+0300

2025-04-16T17:34+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 11,72 копейки - до 11,2812 рубля, доллара - на 28,89 копейки, до 82,5892 рубля, евро снизился на 34,88 копейки, до 93,3356 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, юань, доллар, евро