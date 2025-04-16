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В СВР сообщили, кто играет главную деструктивную роль в ситуации на Украине
В СВР сообщили, кто играет главную деструктивную роль в ситуации на Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
В СВР сообщили, кто играет главную деструктивную роль в ситуации на Украине
У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:34+0300
2025-04-16T17:34+0300
2025-04-16T17:34+0300
политика
свр
конфликт на украине
великобритания
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В пресс-бюро перечислили факты из истории, свидетельствующие о заимствовании гитлеровским режимом у Лондона идеи геноцида, и о разжигании британцами холодной войны между СССР и США. "В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности", - говорится в заявлении.
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свр, конфликт на украине, великобритания
Политика, СВР, Конфликт на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В СВР сообщили, кто играет главную деструктивную роль в ситуации на Украине
СВР: Великобритания играет главную деструктивную роль в украинском конфликте
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В пресс-бюро перечислили факты из истории, свидетельствующие о заимствовании гитлеровским режимом у Лондона идеи геноцида, и о разжигании британцами холодной войны между СССР и США.
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"В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности", - говорится в заявлении.