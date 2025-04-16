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ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге
ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге
ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге на Балтике, заявил журналистам глава банка Андрей Костин. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:30+0300
2025-04-16T13:30+0300
экономика
россия
газ
усть-луга
москва
андрей костин
втб
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге на Балтике, заявил журналистам глава банка Андрей Костин. Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, согласно которому ВТБ до конца года может получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 миллиардов рублей. Глава ВТБ подтвердил, что ВТБ субординированный депозит из ФНБ будет выделен именно на комплекс в Усть-Луге. "Мы будем финансировать в разы больше, чем получаем. Мы будем крупным кредитором этого проекта", - сказал он. При этом Костин не уточнил объем финансирования со стороны ВТБ.
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россия, газ, усть-луга, москва, андрей костин, втб, фнб
Экономика, РОССИЯ, Газ, Усть-Луга, МОСКВА, Андрей Костин, ВТБ, ФНБ
13:30 16.04.2025
 
ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге

Костин: ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге на Балтике, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.
Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, согласно которому ВТБ до конца года может получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 миллиардов рублей.
Глава ВТБ подтвердил, что ВТБ субординированный депозит из ФНБ будет выделен именно на комплекс в Усть-Луге.
"Мы будем финансировать в разы больше, чем получаем. Мы будем крупным кредитором этого проекта", - сказал он.
При этом Костин не уточнил объем финансирования со стороны ВТБ.
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