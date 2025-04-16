https://1prime.ru/20250416/vtb-856744605.html
В ВТО спрогнозировали снижение мировой торговли
В ВТО спрогнозировали снижение мировой торговли - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ВТО спрогнозировали снижение мировой торговли
Возобновление США таможенных пошлин, приостановленных на 90 дней, приведет к снижению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году, говорится в опубликованном... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:04+0300
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ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Возобновление США таможенных пошлин, приостановленных на 90 дней, приведет к снижению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации "Перспективы и статистика мировой торговли". "Сложности для прогноза включают возможное возобновление приостановленных в настоящее время "взаимных" пошлин США, а также распространение неопределенности торговой политики на торговые отношения за пределами США. В случае введения взаимных пошлин, объем мировой торговли товарами сократится на 0,6 процентного пункта в 2025 году, в то время как рост неопределенности в торговой политике может ей снизить еще на 0,8 процентного пункта… В совокупности взаимные пошлины и растущая неопределенность в торговой политике приведут к сокращению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году", - сказано в документе. Всемирная торговая организация (ВТО) также прогнозирует сокращение мировой торговли товарами на 0,2% в 2025 году, если США не возобновят действие повышенных "взаимных" пошлин; затем последует рост на 2,5% в 2026 году."После корректировки базовых прогнозов с учетом влияния недавно объявленных пошлин и возросшей неопределенности в торговой политике экономисты ВТО теперь прогнозируют сокращение торговли товарами на -0,2% в 2025 году (если США не возобновят приостановленные пошлины - ред.), по сравнению с +2,9% в 2024 году, с последующим увеличением на 2,5% в 2026 году, что отражает снижение мирового спроса", - сказано в документе.В организации ожидают, что рост торговли коммерческими услугами замедлится до 4% в 2025 году с 6,8% в 2024 году, а затем увеличится до 4,1% в 2026 году."Базовые прогнозы предполагали, что рост торговли товарами может составить 2,7% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, и что пошлины и неопределенность останутся на низком уровне. Между тем, рост торговли услугами (без пошлин – ред.) мог бы составить 5,1% в этом году и 4,8% в следующем", - добавляется в докладе.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
В ВТО спрогнозировали снижение мировой торговли
ВТБ: возобновление США пошлин приведет к снижению мировой торговли товарами
ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Возобновление США таможенных пошлин, приостановленных на 90 дней, приведет к снижению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации "Перспективы и статистика мировой торговли".
"Сложности для прогноза включают возможное возобновление приостановленных в настоящее время "взаимных" пошлин США, а также распространение неопределенности торговой политики на торговые отношения за пределами США. В случае введения взаимных пошлин, объем мировой торговли товарами сократится на 0,6 процентного пункта в 2025 году, в то время как рост неопределенности в торговой политике может ей снизить еще на 0,8 процентного пункта… В совокупности взаимные пошлины и растущая неопределенность в торговой политике приведут к сокращению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году", - сказано в документе.
Всемирная торговая организация (ВТО) также прогнозирует сокращение мировой торговли товарами на 0,2% в 2025 году, если США не возобновят действие повышенных "взаимных" пошлин; затем последует рост на 2,5% в 2026 году.
"После корректировки базовых прогнозов с учетом влияния недавно объявленных пошлин и возросшей неопределенности в торговой политике экономисты ВТО теперь прогнозируют сокращение торговли товарами на -0,2% в 2025 году (если США не возобновят приостановленные пошлины - ред.), по сравнению с +2,9% в 2024 году, с последующим увеличением на 2,5% в 2026 году, что отражает снижение мирового спроса", - сказано в документе.
В организации ожидают, что рост торговли коммерческими услугами замедлится до 4% в 2025 году с 6,8% в 2024 году, а затем увеличится до 4,1% в 2026 году.
"Базовые прогнозы предполагали, что рост торговли товарами может составить 2,7% в 2025 году и 2,9% в 2026 году, и что пошлины и неопределенность останутся на низком уровне. Между тем, рост торговли услугами (без пошлин – ред.) мог бы составить 5,1% в этом году и 4,8% в следующем", - добавляется в докладе.
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году