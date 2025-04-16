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ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году

ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году - 16.04.2025, ПРАЙМ

ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8%, говорится в докладе ВТО "Перспективы и... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T16:02+0300

2025-04-16T16:02+0300

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ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8%, говорится в докладе ВТО "Перспективы и статистика мировой торговли". "Модель глобальной торговли также предсказывает корректировку мирового производства в сторону понижения в результате введения новых пошлин и усиления неопределенности в торговой политике. Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентных пункта ниже базового прогноза", - сказано в документе. "Что касается 2026 года, то рост должен сохраниться на уровне 2,4%, что на 0,2 процентных пункта ниже базового прогноза, что ниже уровня последних лет", - говорится также в докладе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, вто