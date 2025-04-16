Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/vto-856744445.html
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году
Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8%, говорится в докладе ВТО "Перспективы и... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:02+0300
2025-04-16T16:02+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/86/836398688_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_999f57dbb4b3473a573e0b8eb66070c7.jpg
ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8%, говорится в докладе ВТО "Перспективы и статистика мировой торговли". "Модель глобальной торговли также предсказывает корректировку мирового производства в сторону понижения в результате введения новых пошлин и усиления неопределенности в торговой политике. Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентных пункта ниже базового прогноза", - сказано в документе. "Что касается 2026 года, то рост должен сохраниться на уровне 2,4%, что на 0,2 процентных пункта ниже базового прогноза, что ниже уровня последних лет", - говорится также в докладе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250416/vvp-856738322.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/86/836398688_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f91fc2bcc134c5f1e9e3819df1960931.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, ВТО
16:02 16.04.2025
 
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году

ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 2,2% с 2,8%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО)
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин до 2,2% с 2,8%, говорится в докладе ВТО "Перспективы и статистика мировой торговли".
"Модель глобальной торговли также предсказывает корректировку мирового производства в сторону понижения в результате введения новых пошлин и усиления неопределенности в торговой политике. Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентных пункта ниже базового прогноза", - сказано в документе.
"Что касается 2026 года, то рост должен сохраниться на уровне 2,4%, что на 0,2 процентных пункта ниже базового прогноза, что ниже уровня последних лет", - говорится также в докладе.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
В ООН спрогнозировали умеренное замедление темпов роста экономики России
14:06
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд ТрампВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала