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Вучич сделал заявление о поездке 9 мая в Москву - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Вучич сделал заявление о поездке 9 мая в Москву
Вучич сделал заявление о поездке 9 мая в Москву - 16.04.2025, ПРАЙМ
Вучич сделал заявление о поездке 9 мая в Москву
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:47+0300
2025-04-16T18:47+0300
политика
александр вучич
9 мая
москва
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БЕЛГРАД, 16 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы. "Что касается меня, я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову, а сколько смогу выдержать – день, два, три, пять или, как я сказал, когда мы принимали выводы совета национальной безопасности (о санкциях против РФ – ред.), посмотрим, и выдержали 3,5 года. Посмотрим, как это пойдет, будет интересно во всяком случае", - указал сербский лидер в обращении к гражданам в среду. Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Мне кажется, что мне небо обрушат на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал, не лгал. Еще восемь месяцев назад я заявил о своей поездке в Москву. Публично это обнародовал, потому что три года не был там перед этим, уже больше того – с ноября 2021 года, и официально не встречался с президентом РФ в отличие от многих европейских лидеров. А Сербия внесла значительный вклад в борьбу против фашизма, чем мы гордимся… И это было ключевой причиной, почему я на это согласился и в тоже время мы должны разговаривать с нашими российскими друзьями о дальнейших поставках газа, "Нефтяной индустрии Сербии" и многие другие важные темы", - заявил Вучич и отметил, что не знает каковы возможные санкции и как они могут отразиться на армии Сербии, подразделение которой должно участвовать в Параде Победы. Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
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александр вучич, 9 мая, москва
Политика, Александр Вучич, 9 мая, МОСКВА
18:47 16.04.2025
 
Вучич сделал заявление о поездке 9 мая в Москву

Вучич заявил, что пока не поменял своего решения о поездке 9 мая в Москву

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 16 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы.
"Что касается меня, я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову, а сколько смогу выдержать – день, два, три, пять или, как я сказал, когда мы принимали выводы совета национальной безопасности (о санкциях против РФ – ред.), посмотрим, и выдержали 3,5 года. Посмотрим, как это пойдет, будет интересно во всяком случае", - указал сербский лидер в обращении к гражданам в среду.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Президент Сербии Александр Вучич
В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times
Вчера, 21:11
"Мне кажется, что мне небо обрушат на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал, не лгал. Еще восемь месяцев назад я заявил о своей поездке в Москву. Публично это обнародовал, потому что три года не был там перед этим, уже больше того – с ноября 2021 года, и официально не встречался с президентом РФ в отличие от многих европейских лидеров. А Сербия внесла значительный вклад в борьбу против фашизма, чем мы гордимся… И это было ключевой причиной, почему я на это согласился и в тоже время мы должны разговаривать с нашими российскими друзьями о дальнейших поставках газа, "Нефтяной индустрии Сербии" и многие другие важные темы", - заявил Вучич и отметил, что не знает каковы возможные санкции и как они могут отразиться на армии Сербии, подразделение которой должно участвовать в Параде Победы.
Президент Сербии ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
 
ПолитикаАлександр Вучич9 маяМОСКВА
 
 
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