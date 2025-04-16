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В ООН спрогнозировали умеренное замедление темпов роста экономики России

В ООН спрогнозировали умеренное замедление темпов роста экономики России - 16.04.2025, ПРАЙМ

В ООН спрогнозировали умеренное замедление темпов роста экономики России

Темпы роста экономики России замедлятся до менее чем 1,0% в 2025 году из-за ряда экономических и монетарных вызовов, говорится в прогнозе Конференции ООН по... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:06+0300

2025-04-16T14:06+0300

2025-04-16T14:07+0300

экономика

оон

прогноз

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ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. Темпы роста экономики России замедлятся до менее чем 1,0% в 2025 году из-за ряда экономических и монетарных вызовов, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "По оценкам ЮНКТАД, в 2025 году темпы роста (экономики – ред.) в РФ резко замедлятся до менее чем 1,0%. Ряд вызовов, включая высокую инфляцию, нехватку инвестиционного капитала, перебои в поставках, нехватку на рынке труда и отсутствие доступа к новым технологиям, будут препятствовать экономической активности. Сохраняющиеся жесткие денежно-кредитные условия также окажут сдерживающее воздействие на внутреннее потребление и инвестиции, а также увеличат долговое бремя", - сказано в документе. Согласно последнему прогнозу Банка России, рост экономики РФ по итогам текущего года замедлится до 1-2% после роста на 4,3% годом ранее. При этом регулятор ожидает замедления инфляции до 7-8% к концу текущего года с возвращением ее к целевым 4% в 2026 году. Устойчивое замедление темпов роста цен позволит ЦБ, как он ожидает, перейти к снижению ключевой ставки, которая с прошлого года находится на рекордном уровне 21%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП России в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.

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