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"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry
"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry
"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:09+0300
2025-04-16T10:09+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении "Яндекса". "Яндекс" объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. …Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса", - сказано в релизе. Так, логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса", а все клиенты службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса" для электронной коммерции и доставки. Клиенты Boxberry также получат доступ к услугам сортировочных центров и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России. В компании отметили, что пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся ещё более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А там, где уже есть "Яндекс Доставка", увеличится количество пунктов выдачи заказов. "Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой - когда заказ приезжает к получателю в течение дня - и доставкой в пределах города", - отметили в "Яндексе".
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бизнес, технологии, москва, дальний восток, яндекс
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Дальний Восток, Яндекс
"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry
"Яндекс" объявил о покупке сервиса доставки Boxberry
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении "Яндекса".
"Яндекс" объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. …Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса", - сказано в релизе.
Так, логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса", а все клиенты службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса" для электронной коммерции и доставки. Клиенты Boxberry также получат доступ к услугам сортировочных центров и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России.
В компании отметили, что пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся ещё более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А там, где уже есть "Яндекс Доставка", увеличится количество пунктов выдачи заказов.
"Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой - когда заказ приезжает к получателю в течение дня - и доставкой в пределах города", - отметили в "Яндексе".
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