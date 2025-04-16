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США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии - 16.04.2025, ПРАЙМ
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF). | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:39+0300
2025-04-16T10:39+0300
2025-04-16T10:39+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF). "Бомбардировочная оперативная группа, состоящая из самолетов B-1B Lancer ВВС США, летчиков и вспомогательного оборудования из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, прибыла 15 апреля 2025 года на авиабазу Мисава в Японии с авиабазы Дайс, штат Техас, для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, партнерами и совместными силами, а также для выполнения миссий по стратегическому сдерживанию с целью укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте PACAF. В конце марта Япония и США в ходе встречи министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага "в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море".
https://1prime.ru/20250410/mid-856555620.html
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сша, япония
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
Группа бомбардировщиков США B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF).
"Бомбардировочная оперативная группа, состоящая из самолетов B-1B Lancer ВВС США, летчиков и вспомогательного оборудования из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, прибыла 15 апреля 2025 года на авиабазу Мисава в Японии с авиабазы Дайс, штат Техас, для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, партнерами и совместными силами, а также для выполнения миссий по стратегическому сдерживанию с целью укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте PACAF.
В конце марта Япония и США в ходе встречи министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага "в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море".
МИД пригрозил жестким ответом Японии на передачу вооружения Украине