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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 16.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды переходит к снижению, следует из данных торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:55+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды переходит к снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,21 рубля. На старте сегодняшних торгов китайская валюта демонстрировала рост стоимости на 3 копейки. "Пара "юань-рубль" продолжает попытки снижения, но вчера энтузиазм рублевых "быков" был невелик. Возможно, начала сказываться техническая перепроданность пары. Пока "техника" говорит в пользу продолжения роста рубля относительно китайской валюты - краткосрочный тренд остается нисходящим", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "До конца недели наиболее вероятна консолидация курса в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань... Риск тестирования уровней ниже 11 руб за юань до конца месяца также сохраняется... но сильно на этот сценарий по-прежнему не рассчитываем", - добавил Денис Попов из Промсвязьбанка.

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