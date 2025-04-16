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В ГД внесли проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД внесли проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации
В ГД внесли проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:45+0300
2025-04-16T17:45+0300
экономика
госдума
законопроект
вакансии
квалификация
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника - нижестоящие или нижеоплачиваемые должности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие "другая местность", под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе. "Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.
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госдума, законопроект, вакансии, квалификация
Экономика, Госдума, законопроект, вакансии, квалификация
17:45 16.04.2025
 
В ГД внесли проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации

В ГД внесен проект об обязанности предлагать вакансии по квалификации работника

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди").
"Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника - нижестоящие или нижеоплачиваемые должности", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие "другая местность", под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе.
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"Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.
 
ЭкономикаГосдумазаконопроектвакансииквалификация
 
 
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