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Пушков рассказал о распаде коллективного Запада

Пушков рассказал о распаде коллективного Запада - 16.04.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал о распаде коллективного Запада

Коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T19:05+0300

2025-04-16T19:05+0300

2025-04-16T19:05+0300

политика

алексей пушков

запад

политика

распад

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "США и Европа по-прежнему связаны тысячами канатов и нитей - видимых и невидимых: от военной организации НАТО, механизмы которой продолжают крутиться, до прочных связей между европейским и американским отделениями глобального "глубинного государства" и западного бизнеса, которые также никуда не исчезли. США - по-прежнему крупнейший торговый партнер Евросоюза. Но на политическом уровне Запад при Трампе действительно распался на две части", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что совпадающих интересов между США и Евросоюзом становится всё меньше, а "острых конфликтов" всё больше. "Тарифы, Украина, переговоры с Путиным, Гренландия, базовые ценности, отношение к миграции и даже, видимо, отношения с Китаем, в котором в ЕС уже видят возможного партнера в тарифной войне с США, никогда еще между Америкой и Европой не было такого набора разногласий. И это уже не просто разногласия. Это раскол - зримый и явный", - констатировал он.

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алексей пушков, запад, политика, распад