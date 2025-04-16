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Пушков рассказал о распаде коллективного Запада - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Пушков рассказал о распаде коллективного Запада
Пушков рассказал о распаде коллективного Запада - 16.04.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о распаде коллективного Запада
Коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:05+0300
2025-04-16T19:05+0300
политика
алексей пушков
запад
политика
распад
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "США и Европа по-прежнему связаны тысячами канатов и нитей - видимых и невидимых: от военной организации НАТО, механизмы которой продолжают крутиться, до прочных связей между европейским и американским отделениями глобального "глубинного государства" и западного бизнеса, которые также никуда не исчезли. США - по-прежнему крупнейший торговый партнер Евросоюза. Но на политическом уровне Запад при Трампе действительно распался на две части", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что совпадающих интересов между США и Евросоюзом становится всё меньше, а "острых конфликтов" всё больше. "Тарифы, Украина, переговоры с Путиным, Гренландия, базовые ценности, отношение к миграции и даже, видимо, отношения с Китаем, в котором в ЕС уже видят возможного партнера в тарифной войне с США, никогда еще между Америкой и Европой не было такого набора разногласий. И это уже не просто разногласия. Это раскол - зримый и явный", - констатировал он.
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алексей пушков, запад, политика, распад
Политика, Алексей Пушков, ЗАПАД, политика, Распад
19:05 16.04.2025
 
Пушков рассказал о распаде коллективного Запада

Пушков: коллективный Запад при Трампе распался на две политические части

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"США и Европа по-прежнему связаны тысячами канатов и нитей - видимых и невидимых: от военной организации НАТО, механизмы которой продолжают крутиться, до прочных связей между европейским и американским отделениями глобального "глубинного государства" и западного бизнеса, которые также никуда не исчезли. США - по-прежнему крупнейший торговый партнер Евросоюза. Но на политическом уровне Запад при Трампе действительно распался на две части", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что совпадающих интересов между США и Евросоюзом становится всё меньше, а "острых конфликтов" всё больше.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США
11 апреля, 10:22
"Тарифы, Украина, переговоры с Путиным, Гренландия, базовые ценности, отношение к миграции и даже, видимо, отношения с Китаем, в котором в ЕС уже видят возможного партнера в тарифной войне с США, никогда еще между Америкой и Европой не было такого набора разногласий. И это уже не просто разногласия. Это раскол - зримый и явный", - констатировал он.
 
ПолитикаАлексей ПушковЗАПАДполитикаРаспад
 
 
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