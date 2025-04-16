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Верховный суд Великобритании дал определение понятию "женщина"

Верховный суд Великобритании дал определение понятию "женщина" - 16.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд Великобритании дал определение понятию "женщина"

Только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:32+0300

2025-04-16T14:32+0300

2025-04-16T14:32+0300

великобритания

верховный суд

трансгендеры

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд. "Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение "женщины" применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года", - говорится в решении суда. Понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин, единогласно постановил суд. Понятие "мужчина" и "пол" также относятся исключительно к биологическому полу, следует из решения. Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.

https://1prime.ru/20250205/transgendery-854707238.html

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великобритания, верховный суд, трансгендеры