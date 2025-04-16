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Золото обновило исторический рекорд
Золото обновило исторический рекорд - 16.04.2025, ПРАЙМ
Золото обновило исторический рекорд
Стоимость золота в среду утром растет примерно на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 300 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:19+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет примерно на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 300 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 63,19 доллара, или на 1,95% относительно предыдущего закрытия, до 3 303,59 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 0,55%, до 32,475 доллара за унцию."Борьба за власть между крупнейшими странами продолжится. Привлекательность золота как надежного актива означает то, что в ближайшей и среднесрочной перспективах его цена с большей вероятностью будет расти, нежели падать", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван (Luchen Wang).Президент США Дональд Трамп ранее в среду поручил открыть расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности, соответствующий указ опубликовал Белый дом. Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.
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рынки, торги, москва, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, Comex
Золото обновило исторический рекорд
Золото обновило исторический рекорд и превысило 3 300 долларов за унцию
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет примерно на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 300 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 63,19 доллара, или на 1,95% относительно предыдущего закрытия, до 3 303,59 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 0,55%, до 32,475 доллара за унцию.
"Борьба за власть между крупнейшими странами продолжится. Привлекательность золота как надежного актива означает то, что в ближайшей и среднесрочной перспективах его цена с большей вероятностью будет расти, нежели падать", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван (Luchen Wang).
Президент США Дональд Трамп ранее в среду поручил открыть расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности, соответствующий указ опубликовал Белый дом. Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.
Цена на золото умеренно растет