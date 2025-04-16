Умные меняют доллары на золото

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3300 за тройскую унцию. Это связано с тем, что регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы, уменьшая долю доллара США на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении будущей политики нового президента США. Основными покупателями золота выступают центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Индия, Польша и Венгрия. В IV квартале 2024 года центральные банки сократили свои долларовые резервы на 155 миллиардов долларов, но приобрели 333 тонны золота. Банк России активно накапливал золото в период с 2014 по 2020 год, когда цены на металл колебались в пределах 1 060–1 500 долларов за тройскую унцию. За этот период золотые резервы России увеличились на 49 миллионов унций. Согласно последним данным, стоимость золотых запасов России достигла рекордных 229 миллиардов долларов, что составляет 35,4% от общих резервов. С начала 2022 года стоимость этих резервов увеличилась на 96 миллиардов долларов, или на 72%, несмотря на то, что физический объем золота в казне за последние три года остался практически неизменным, около 75 миллионов унций. Основными факторами стали рост мировых цен на золото и ослабление рубля. По данным Всемирного золотого совета, Банк России входит в пятерку крупнейших золотых держателей среди центральных банков. В случае наихудшего сценария, при котором замороженные активы не будут возвращены даже частично, рост стоимости золотых запасов России может компенсировать около трети возможных потерь. По оценкам Bloomberg, стоимость заблокированных активов составляет около 322 миллиардов долларов. Перспективы дальнейшего роста цен на золото ограничены, многие геополитические и макроэкономические риски с самым консервативным сценарием уже заложены в цены. Поэтому в условиях перекупленности возможна коррекция вниз. Тем не менее, высокая макроэкономическая неопределенность, риск замедления глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как безопасный актив. Полагаем, что в ближайшей перспективе золото будет торговаться в пределах 3 200–3 300 долларов за тройскую унцию в случае отсутствия значимых триггеров. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3300 за тройскую унцию. Это связано с тем, что регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы, уменьшая долю доллара США на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении будущей политики нового президента США.
Основными покупателями золота выступают центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Индия, Польша и Венгрия. В IV квартале 2024 года центральные банки сократили свои долларовые резервы на 155 миллиардов долларов, но приобрели 333 тонны золота.
Банк России активно накапливал золото в период с 2014 по 2020 год, когда цены на металл колебались в пределах 1 060–1 500 долларов за тройскую унцию. За этот период золотые резервы России увеличились на 49 миллионов унций.
Согласно последним данным, стоимость золотых запасов России достигла рекордных 229 миллиардов долларов, что составляет 35,4% от общих резервов. С начала 2022 года стоимость этих резервов увеличилась на 96 миллиардов долларов, или на 72%, несмотря на то, что физический объем золота в казне за последние три года остался практически неизменным, около 75 миллионов унций.
Основными факторами стали рост мировых цен на золото и ослабление рубля. По данным Всемирного золотого совета, Банк России входит в пятерку крупнейших золотых держателей среди центральных банков.
В случае наихудшего сценария, при котором замороженные активы не будут возвращены даже частично, рост стоимости золотых запасов России может компенсировать около трети возможных потерь. По оценкам Bloomberg, стоимость заблокированных активов составляет около 322 миллиардов долларов.
Перспективы дальнейшего роста цен на золото ограничены, многие геополитические и макроэкономические риски с самым консервативным сценарием уже заложены в цены. Поэтому в условиях перекупленности возможна коррекция вниз. Тем не менее, высокая макроэкономическая неопределенность, риск замедления глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как безопасный актив.
Полагаем, что в ближайшей перспективе золото будет торговаться в пределах 3 200–3 300 долларов за тройскую унцию в случае отсутствия значимых триггеров.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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