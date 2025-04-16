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Умные меняют доллары на золото - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Умные меняют доллары на золото
Умные меняют доллары на золото - 16.04.2025, ПРАЙМ
Умные меняют доллары на золото
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3300 за тройскую унцию. Это связано с тем, что регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:13+0300
2025-04-16T13:14+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3300 за тройскую унцию. Это связано с тем, что регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы, уменьшая долю доллара США на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении будущей политики нового президента США. Основными покупателями золота выступают центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Индия, Польша и Венгрия. В IV квартале 2024 года центральные банки сократили свои долларовые резервы на 155 миллиардов долларов, но приобрели 333 тонны золота. Банк России активно накапливал золото в период с 2014 по 2020 год, когда цены на металл колебались в пределах 1 060–1 500 долларов за тройскую унцию. За этот период золотые резервы России увеличились на 49 миллионов унций. Согласно последним данным, стоимость золотых запасов России достигла рекордных 229 миллиардов долларов, что составляет 35,4% от общих резервов. С начала 2022 года стоимость этих резервов увеличилась на 96 миллиардов долларов, или на 72%, несмотря на то, что физический объем золота в казне за последние три года остался практически неизменным, около 75 миллионов унций. Основными факторами стали рост мировых цен на золото и ослабление рубля. По данным Всемирного золотого совета, Банк России входит в пятерку крупнейших золотых держателей среди центральных банков. В случае наихудшего сценария, при котором замороженные активы не будут возвращены даже частично, рост стоимости золотых запасов России может компенсировать около трети возможных потерь. По оценкам Bloomberg, стоимость заблокированных активов составляет около 322 миллиардов долларов. Перспективы дальнейшего роста цен на золото ограничены, многие геополитические и макроэкономические риски с самым консервативным сценарием уже заложены в цены. Поэтому в условиях перекупленности возможна коррекция вниз. Тем не менее, высокая макроэкономическая неопределенность, риск замедления глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как безопасный актив. Полагаем, что в ближайшей перспективе золото будет торговаться в пределах 3 200–3 300 долларов за тройскую унцию в случае отсутствия значимых триггеров. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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Алина Попцова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, мировой спрос на золото
Мнения аналитиков, Рынки, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото, мировой спрос на золото
13:13 16.04.2025 (обновлено: 13:14 16.04.2025)
 
Умные меняют доллары на золото

Аналитик Попцова: золото дорожает на фоне покупок со стороны регуляторов

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Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3300 за тройскую унцию. Это связано с тем, что регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы, уменьшая долю доллара США на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении будущей политики нового президента США.
Основными покупателями золота выступают центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Индия, Польша и Венгрия. В IV квартале 2024 года центральные банки сократили свои долларовые резервы на 155 миллиардов долларов, но приобрели 333 тонны золота.
Банк России активно накапливал золото в период с 2014 по 2020 год, когда цены на металл колебались в пределах 1 060–1 500 долларов за тройскую унцию. За этот период золотые резервы России увеличились на 49 миллионов унций.
Согласно последним данным, стоимость золотых запасов России достигла рекордных 229 миллиардов долларов, что составляет 35,4% от общих резервов. С начала 2022 года стоимость этих резервов увеличилась на 96 миллиардов долларов, или на 72%, несмотря на то, что физический объем золота в казне за последние три года остался практически неизменным, около 75 миллионов унций.
Основными факторами стали рост мировых цен на золото и ослабление рубля. По данным Всемирного золотого совета, Банк России входит в пятерку крупнейших золотых держателей среди центральных банков.
В случае наихудшего сценария, при котором замороженные активы не будут возвращены даже частично, рост стоимости золотых запасов России может компенсировать около трети возможных потерь. По оценкам Bloomberg, стоимость заблокированных активов составляет около 322 миллиардов долларов.
Перспективы дальнейшего роста цен на золото ограничены, многие геополитические и макроэкономические риски с самым консервативным сценарием уже заложены в цены. Поэтому в условиях перекупленности возможна коррекция вниз. Тем не менее, высокая макроэкономическая неопределенность, риск замедления глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как безопасный актив.
Полагаем, что в ближайшей перспективе золото будет торговаться в пределах 3 200–3 300 долларов за тройскую унцию в случае отсутствия значимых триггеров.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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