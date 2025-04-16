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Золото дорожает в ожидании выступления главы ФРС США - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/zoloto-856750281.html
Золото дорожает в ожидании выступления главы ФРС США
Золото дорожает в ожидании выступления главы ФРС США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в ожидании выступления главы ФРС США
Стоимость золота заметно растет в среду вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:33+0300
2025-04-16T18:33+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет в среду вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 87,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,69% - до 3 327,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% - до 32,77 доллара за унцию. Пауэлл позднее в среду выступит в экономическом клубе Чикаго. Инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин, а также дальнейшей политики регулятора. Трейдеры также обратили внимание на американскую статистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%. В ходе торгов среды стоимость золота впервые в истории поднялась выше 3300 долларов за тройскую унцию. С начала года драгоценный металл подорожал уже на 26%, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен. "Мы считаем, что тренд золота, скорее всего, останется "бычьим" до третьего квартала 2025 года, исходя из ожиданий замедления роста ВВП США в этот период", - цитирует портал MarketWatch соучредителя брокерской компании Altavest Майкла Армбрустера (Michael Armbruster).
https://1prime.ru/20250416/zoloto-856721547.html
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торги, золото, цена
Экономика, Торги, золото, цена
18:33 16.04.2025
 
Золото дорожает в ожидании выступления главы ФРС США

Данные торгов: золото дорожает почти на 3% перед выступлением главы ФРС США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет в среду вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 87,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,69% - до 3 327,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% - до 32,77 доллара за унцию.
Пауэлл позднее в среду выступит в экономическом клубе Чикаго. Инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин, а также дальнейшей политики регулятора.
Трейдеры также обратили внимание на американскую статистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Золото обновило исторический рекорд
08:19
В ходе торгов среды стоимость золота впервые в истории поднялась выше 3300 долларов за тройскую унцию. С начала года драгоценный металл подорожал уже на 26%, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен.
"Мы считаем, что тренд золота, скорее всего, останется "бычьим" до третьего квартала 2025 года, исходя из ожиданий замедления роста ВВП США в этот период", - цитирует портал MarketWatch соучредителя брокерской компании Altavest Майкла Армбрустера (Michael Armbruster).
 
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