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Цена на золото установила новый исторический рекорд

Цена на золото установила новый исторический рекорд - 16.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото установила новый исторический рекорд

Стоимость золота растет на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T21:28+0300

2025-04-16T21:28+0300

2025-04-16T21:29+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 21.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5% - до 3 353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.

https://1prime.ru/20250415/zoloto-856686195.html

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золото, цена, рекорд