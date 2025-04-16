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Цена на золото установила новый исторический рекорд
Цена на золото установила новый исторический рекорд - 16.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Стоимость золота растет на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T21:28+0300
2025-04-16T21:28+0300
2025-04-16T21:29+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 21.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5% - до 3 353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.
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золото, цена, рекорд
Экономика, золото, цена, рекорд
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Данные торгов: цена на золото впервые в истории преодолела планку в $3350
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5% - до 3 353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.
Цена на золото умеренно растет