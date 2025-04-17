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В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:00+0300

2025-04-17T19:00+0300

2025-04-17T19:03+0300

происшествия

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 мск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово)", - говорится в сообщении.

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аэропорт, ограничения