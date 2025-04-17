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В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:00+0300
2025-04-17T19:03+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 мск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово)", - говорится в сообщении.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
19:00 17.04.2025 (обновлено: 19:03 17.04.2025)
 
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкТестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Астрахани в 18.30 мск, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 мск введены в аэропорту Астрахань (Нариманово)", - говорится в сообщении.
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9 апреля, 23:57
 
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