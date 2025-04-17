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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом - 17.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:07+0300

2025-04-17T19:07+0300

2025-04-17T19:07+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,12%, до 2 865,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1 191,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,82%, до 1 100,51 пункта.

https://1prime.ru/20250416/aktsii-856751313.html

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2025

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мосбиржа, российский рынок акций, рост