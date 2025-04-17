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"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов

"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов

"Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:20+0300

2025-04-17T11:20+0300

2025-04-17T11:20+0300

промышленность

якутия

алроса

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "Продолжаем активно вести алмазную геологоразведку, и почти 90% всех средств для этих целей направляется на Якутию. Сегодня работы ведутся на территории 6 улусов. В этом году планируем прирастить запасы более чем на 50 миллионов карат", - приведены в сообщении компании его слова.

https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741728.html

якутия

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промышленность, якутия, алроса