https://1prime.ru/20250417/alrosa-856770739.html
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов
"Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:20+0300
2025-04-17T11:20+0300
2025-04-17T11:20+0300
промышленность
якутия
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_0:145:3619:2181_1920x0_80_0_0_5a919544720fbb2164047dfb55ef8f0f.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "Продолжаем активно вести алмазную геологоразведку, и почти 90% всех средств для этих целей направляется на Якутию. Сегодня работы ведутся на территории 6 улусов. В этом году планируем прирастить запасы более чем на 50 миллионов карат", - приведены в сообщении компании его слова.
https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741728.html
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_259:0:3360:2326_1920x0_80_0_0_91fef86475b39a5f061469cf55079701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, якутия, алроса
Промышленность, ЯКУТИЯ, Алроса
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов
"Алроса" планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев.
"Продолжаем активно вести алмазную геологоразведку, и почти 90% всех средств для этих целей направляется на Якутию. Сегодня работы ведутся на территории 6 улусов. В этом году планируем прирастить запасы более чем на 50 миллионов карат", - приведены в сообщении компании его слова.
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды