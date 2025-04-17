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"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов
"Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:20+0300
2025-04-17T11:20+0300
промышленность
якутия
алроса
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "Продолжаем активно вести алмазную геологоразведку, и почти 90% всех средств для этих целей направляется на Якутию. Сегодня работы ведутся на территории 6 улусов. В этом году планируем прирастить запасы более чем на 50 миллионов карат", - приведены в сообщении компании его слова.
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промышленность, якутия, алроса
Промышленность, ЯКУТИЯ, Алроса
11:20 17.04.2025
 
"Алроса" планирует в этом году прирастить запасы алмазов

"Алроса" планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Алроса" в этом году планирует прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов каратов, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев.
"Продолжаем активно вести алмазную геологоразведку, и почти 90% всех средств для этих целей направляется на Якутию. Сегодня работы ведутся на территории 6 улусов. В этом году планируем прирастить запасы более чем на 50 миллионов карат", - приведены в сообщении компании его слова.
Офис компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
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Вчера, 15:13
 
ПромышленностьЯКУТИЯАлроса
 
 
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