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Аналитики оценили шансы на снятие санкций с России в 2025 году

Аналитики оценили шансы на снятие санкций с России в 2025 году - 17.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики оценили шансы на снятие санкций с России в 2025 году

Рассчитывать на существенное снятие санкций с РФ в 2025 году не стоит: если какие-то послабления и будут, то затронут они ограничения на транспортные услуги, а... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:19+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рассчитывать на существенное снятие санкций с РФ в 2025 году не стоит: если какие-то послабления и будут, то затронут они ограничения на транспортные услуги, а вот в финансовом и нефтегазовом секторах сохранятся, говорится в макропрогнозе на 2025 год рейтингового агентства "Эксперт РА". Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентной волной санкций - сейчас против страны действует 28 595 санкций, что кратно больше, чем все ограничения против остального мира. "Мы не рассчитываем на существенное снятие санкций либо на снижение санкционных издержек даже при улучшении геополитической ситуации. С высокой вероятностью санкционные режимы со стороны Евросоюза и США с течением времени будут существенно отличаться, а наибольший шанс на отмену имеют санкции, мешающие крупным и влиятельным бизнес-интересам на соответствующих рынках. В этом контексте ограничения на транспортные услуги (включая авиацию) могут быть первыми кандидатами на смягчение или отмену", - сказано в макропрогнозе. В то же время санкции на финансовый и нефтегазовый секторы, скорее всего, сохранятся, хотя конкретный формат может быть изменен, считают эксперты. Риски вторичных санкций для компаний и банков из третьих стран, которые введут США, существенно снизились, но откат может произойти одномоментно, предупреждают они. "В этой связи готовность российского бизнеса и финансовых институтов к новым ударам становится дополнительным фактором устойчивости экономики при любом переформатировании внешних ограничений и ответов на них со стороны государства", - добавили аналитики. Наконец, эксперты не ждут в 2025 году "даже начала" размораживания международных резервов и активов российских инвесторов, замороженных с 2022 года.

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