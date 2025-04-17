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Аналитики назвали регионы с самым большим числом солнечных электростанций

Аналитики назвали регионы с самым большим числом солнечных электростанций - 17.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики назвали регионы с самым большим числом солнечных электростанций

Почти 30% от всех солнечных электростанций (СЭС) в России, введенных в эксплуатацию бизнесом для собственных нужд, приходится на Краснодарский край, на втором и | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T06:30+0300

2025-04-17T06:30+0300

2025-04-17T06:30+0300

энергетика

россия

бизнес

москва

краснодарский край

волгоградская область

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Почти 30% от всех солнечных электростанций (СЭС) в России, введенных в эксплуатацию бизнесом для собственных нужд, приходится на Краснодарский край, на втором и третьем месте - Ростовская и Волгоградская области, посчитали для РИА Новости аналитики компании "Умная энергия". "Лидерами по числу солнечных электростанций, построенных бизнесом, стали: 1. Краснодарский край - (29,7% от всех объектов) 2. Ростовская область - (8,2% от всех объектов). 3. Волгоградская область - (5,1% от всех объектов). 4. Москва и Московская область - (4,3% от всех объектов). 5. Ставропольский край - (3,5% от всех объектов)", - говорится в тексте исследования. Наибольшее количество СЭС было введено в эксплуатацию владельцами коммерческой недвижимости - 56,7% от общего числа объектов. На втором месте - фермеры (23%), на третьем - владельцы производственных предприятий (14%). Всего, по оценкам аналитиков, к концу марта установленная мощность СЭС, построенных коммерческими предприятиями, достигла в России 65,5 МВт. Общий объем инвестиций бизнеса в солнечные установки превысил 4,6 миллиарда рублей. Средний срок окупаемости оборудования для юридических лиц составляет три-пять лет. "Перебои в энергоснабжении, рост тарифов, а также снижение стоимости строительства солнечных установок с 70 до 55 тысяч рублей за кВт.ч вызвали всплеск интереса к этому оборудованию со стороны бизнеса... Особенно ярко эта тенденция проявляется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где энергодефицит и высокая стоимость электроэнергии ощущаются наиболее остро", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Умной энергии" Дмитрия Коняева. Он отметил, что в этом году изменилось поведение заказчиков солнечных панелей. Если раньше коммерческие потребители чаще устанавливали системы мощностью 30 кВт, то теперь наблюдается устойчивый рост спроса на электростанции мощностью 50 кВт и выше.

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краснодарский край

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