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В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области

В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:17+0300

2025-04-17T19:17+0300

2025-04-17T19:17+0300

происшествия

москва

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арест

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.

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