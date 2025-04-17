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В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области
В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:17+0300
2025-04-17T19:17+0300
происшествия
москва
суд
арест
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
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москва, суд, арест
Происшествия, МОСКВА, суд, арест
19:17 17.04.2025
 
В Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области

Суд: в Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области Дедова

© fotolia.com / apops%Судья
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Дедову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Ранее этот же суд отправил в СИЗО экс-губернатора Алексея Смирнова, обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
Вчера, 20:06
Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
 
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