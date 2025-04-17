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На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ
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На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ
На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ
На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ
Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание NV. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:44+0300
2025-04-17T22:07+0300
происшествия
украина
литий
месторождение
суд
арест
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание NV. "Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Компания, как передают журналисты, оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест состоялся в рамках производства, расследуемого с 2016 года, тогда правоохранители открыли дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Через девять лет расследование решили возобновить, несмотря на то, что за специальное разрешение компания заплатила 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов) в госбюджет. Действия прокуратуры остановили единственный в Украине проект с действующим спецразрешением, следует из сообщения. Согласно данным геологоразведки, как передает украинское издание "Укррудпром", запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития (760 LCE kt). Запасы лития измеряют в LCЕ — Lithium Carbonate Equivalent.
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украина, литий, месторождение, суд, арест
Происшествия, УКРАИНА, литий, месторождение, суд, арест
21:44 17.04.2025 (обновлено: 22:07 17.04.2025)
 
На Украине арестовали литиевое месторождение, сообщили СМИ

NV: суд арестовал литиевое месторождение в Кировоградской области Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание NV.
"Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Компания, как передают журналисты, оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест состоялся в рамках производства, расследуемого с 2016 года, тогда правоохранители открыли дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Через девять лет расследование решили возобновить, несмотря на то, что за специальное разрешение компания заплатила 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов) в госбюджет.
Действия прокуратуры остановили единственный в Украине проект с действующим спецразрешением, следует из сообщения.
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Согласно данным геологоразведки, как передает украинское издание "Укррудпром", запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития (760 LCE kt). Запасы лития измеряют в LCЕ — Lithium Carbonate Equivalent.
 
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