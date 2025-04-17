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В России выросли продажи новых мотоциклов

В России выросли продажи новых мотоциклов - 17.04.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в России в первом квартале составили 5,2 тысячи штук, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:23+0300

2025-04-17T16:23+0300

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бизнес

россия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в первом квартале составили 5,2 тысячи штук, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В январе-марте 2025 года в нашей стране был реализован 5 231 новый мотоцикл. Это на 48% больше, чем за три месяца прошлого года. Также в агентстве отмечают, что положительная динамика в этом сегменте рынка наблюдается уже 25 месяцев подряд, то есть более двух лет", - говорится в сообщении. Самой популярной маркой в январе-марте стала Regulmoto с результатом 909 штук (+57%). Далее идут Racer (376 штук; +15%), Motoland (362 штуки; +75%), Kayo (351 штука; +85%) и Voge (342 штуки; +22%). Остальные бренды не преодолели отметку в 300 проданных экземпляров. В модельном сегменте на рынке новых мотоциклов лидирует Motoland XF300 (241 штука). На втором месте - Racer RC300 (215 штук), а на третьем - Regulmoto Sport (202 штуки). В топ-5 также попали Ataki Cerrera (114 штук) и Zontes ZT350-T (108 штук). Продажи остальных моделей в первом квартале составили менее 100 штук.

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бизнес, россия, москва