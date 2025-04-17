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ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - 17.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов
Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых -... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:44+0300
2025-04-17T10:44+0300
банк россии
финансы
микрозаймы
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор. "Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора. Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.
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финансы, микрозаймы
Банк России, Финансы, микрозаймы
10:44 17.04.2025
 
ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в 6 банках

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор.
"Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора.
Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.
Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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Банк РоссииФинансымикрозаймы
 
 
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