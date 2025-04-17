https://1prime.ru/20250417/banki-856768583.html

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов - 17.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых -... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:44+0300

2025-04-17T10:44+0300

2025-04-17T10:44+0300

банк россии

финансы

микрозаймы

https://cdnn.1prime.ru/img/82370/64/823706451_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_49c15e5fde22789f75a0f41a967551ed.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, такие практики ЦБ обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые, сообщает регулятор. "Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко", - говорится в сообщении регулятора. Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых - системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Отмечается, что в результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили -кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, считает регулятор.

https://1prime.ru/20250319/spros-855933568.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, микрозаймы