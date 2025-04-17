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Восемь немецких банков выступили против инвестиций в оборону

Восемь немецких банков выступили против инвестиций в оборону - 17.04.2025, ПРАЙМ

Восемь немецких банков выступили против инвестиций в оборону

Восемь небольших банков Германии выступили с совместным заявлением, выступив против включения инвестиций в оборону в финансовые продукты устойчивого развития,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:58+0300

2025-04-17T11:58+0300

2025-04-17T11:58+0300

экономика

финансы

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германия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Восемь небольших банков Германии выступили с совместным заявлением, выступив против включения инвестиций в оборону в финансовые продукты устойчивого развития, говорится в полученном РИА Новости документе. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что эти восемь банков отказались инвестировать в оборону по этическим соображениям. "Инвестиции в вооружения представляются необходимыми с учетом текущей геополитической ситуации. Однако необходимость не означает устойчивость. Вот почему мы однозначно выступаем против включения оружейных компаний в вышеупомянутое определение финансовых продуктов устойчивого развития", - говорится в заявлении. В частности, в своем заявлении банки Pax-Bank, GLS Bank, Bank im Bistum Essen, Bank für Kirche und Caritas, Darlehnskasse Münster (DKM), KD-Bank, Evangelische Bank и Steyler Ethik Bank указали на то, что их понимание устойчивого развития базируется на сформулированных ООН 17 целях устойчивого развития. Пресс-секретарь Pax-Bank Петер Недерштигт отдельно подчеркнул в ответ на запрос РИА Новости, что речь не идет о выступлении против инвестиций в оборонную промышленность как таковых. "Мы не против инвестиций в вооружение, а мы против того, чтобы декларировать инвестиции в вооружения устойчивыми", - сказал Недерштигт. К финансовым продуктам устойчивого развития относятся финансовые и инвестиционные инструменты, направленные на поддержку компаний и проектов, ориентированных на достижение целей устойчивого развития, которое подразумевает повышение экологической, социальной и экономической устойчивости.

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финансы, банки, германия