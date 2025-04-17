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Биржи АТР растут на переговорах США и Японии

Биржи АТР растут на переговорах США и Японии - 17.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут на переговорах США и Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром показывают положительную динамику, рынки следят за переговорами США и Японии... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:31+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром показывают положительную динамику, рынки следят за переговорами США и Японии относительно дальнейшей торговой политики, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,21%, до 3 282,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1 892,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,65%, до 21 405 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 2 464 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 7 802,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,98%, до 34 251,5 пункта. "Траектория переговоров по торговле между США и Японией будет по-прежнему внимательно отслеживаться не только с точки зрения их последствий для двух сторон, но и в качестве потенциальной основы для того, как США могут действовать относительно торговых отношений с другими союзниками", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Gama Asset Management Раджив Де Мелло (Rajeev De Mello). Он добавил, что переговоры США и Японии стали небольшим положительным сигналом для рынков. В четверг премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие обсуждения не будут простыми. Премьер вновь подчеркнул, что по результатам министерских переговоров он сам намерен направиться в США "в наиболее подходящее время" и лично встретиться с Трампом. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.

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рынки, торги, сша, япония, москва, shenzhen composite, hang seng index, kospi