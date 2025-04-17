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Евродепутат от Словакии Блага вместе с Фицо посетит 9 мая Москву
Евродепутат от Словакии Блага вместе с Фицо посетит 9 мая Москву - 17.04.2025, ПРАЙМ
Евродепутат от Словакии Блага вместе с Фицо посетит 9 мая Москву
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:23+0300
2025-04-17T12:23+0300
2025-04-17T12:23+0300
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма. “Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”. “Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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общество , роберт фицо, ес, словакия
Политика, Общество , Роберт Фицо, ЕС, СЛОВАКИЯ
Евродепутат от Словакии Блага вместе с Фицо посетит 9 мая Москву
Евродепутат от Словакии Блага сообщил, что вместе с Фицо поедет 9 мая в Москву
БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил, что вместе со словацким премьером Робертом Фицо посетит 9 мая Москву, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма.
“Готов и дальше совершать тяжкие идеологические преступления. Ближайшее будет в Москве 9 мая: вместе с премьером Робертом Фицо поблагодарим российский народ за освобождение от фашизма. Брюссельские экстремисты во главе с Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) уже брызжут слюной”, - иронично написал Блага в своем Telegram-канале.
Он отметил, что “Запад очевидно еще не смирился с тем, что в 1945 году проиграл войну с Красной армией”.
“Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем”, - заключил Блага.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве