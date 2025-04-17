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Италия может увеличить военные расходы до 2% ВВП, пишут СМИ

Италия может увеличить военные расходы до 2% ВВП, пишут СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ

Италия может увеличить военные расходы до 2% ВВП, пишут СМИ

Италия, вероятно, сможет увеличить военные расходы до 2% ВВП в этом году для достижения текущих целей НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:33+0300

2025-04-17T16:33+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Италия, вероятно, сможет увеличить военные расходы до 2% ВВП в этом году для достижения текущих целей НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. "Италия, скорее всего, сможет увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП уже в этом году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Джорджетти. По словам министра, правительство осознает необходимость увеличения расходов в свете "нынешней напряженности". Как отмечает Блумберг, на данный момент Италия выделяет на военные расходы 1,5% ВВП, отставая от многих других стран. В начале февраля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна не готова увеличить военные расходы до 5% ВВП, как того потребовал президент США Дональд Трамп. В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что страна сохранит цели по достижению уровня расходов на оборону в 2% от ВВП, исходя из ситуации и возможностей. Итальянские СМИ писали, что бюджет Италии не рассчитан на запрашиваемый НАТО уровень военных расходов в 2%. Нынешний показатель составляет 1,43% или 29,1 миллиарда евро. В следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что Италия не сможет достичь установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% и к 2028 году, как это планировалось ранее. Президент США Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%.

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италия, сша, москва, дональд трамп, нато