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СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем

СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем - 17.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем

Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T03:53+0300

2025-04-17T03:53+0300

2025-04-17T03:53+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета inews со ссылкой на источник в британском правительстве. Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и пошлинам, чтобы надавить на (британское - ред.) правительство и заставить его сократить связи с Китаем", - сообщает газета. Источник добавил, что для британской стороны неприемлемо обсуждать в рамках одного диалога ослабление пошлин США и сотрудничество с Китаем, с которым королевство намерено продолжать "прагматичное" взаимодействие. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп