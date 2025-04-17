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СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем
СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем
Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:53+0300
2025-04-17T03:53+0300
2025-04-17T03:53+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета inews со ссылкой на источник в британском правительстве.
Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин.
"Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и пошлинам, чтобы надавить на (британское - ред.) правительство и заставить его сократить связи с Китаем", - сообщает газета.
Источник добавил, что для британской стороны неприемлемо обсуждать в рамках одного диалога ослабление пошлин США и сотрудничество с Китаем, с которым королевство намерено продолжать "прагматичное" взаимодействие.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
СМИ: Британия не будет жертвовать экономическими связями с Китаем
inews: Британия не будет жертвовать связями с Китаем ради нормализации с США
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем ради нормализации с американской стороной, пишет газета inews со ссылкой на источник в британском правительстве.
Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин.
"Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и пошлинам, чтобы надавить на (британское - ред.) правительство и заставить его сократить связи с Китаем", - сообщает газета.
Источник добавил, что для британской стороны неприемлемо обсуждать в рамках одного диалога ослабление пошлин США и сотрудничество с Китаем, с которым королевство намерено продолжать "прагматичное" взаимодействие.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.