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Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями
Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями - 17.04.2025, ПРАЙМ
Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями
Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может затронуть обсуждение соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:12+0300
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2025-04-17T13:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может затронуть обсуждение соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.
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россия, общество , сша
Политика, РОССИЯ, Общество , США
Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями
Карасин: диалог РФ и США может касаться соглашения о контроле над вооружениями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может затронуть обсуждение соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.
Карасин рассказал о встрече с США в Эр-Рияде по Украине