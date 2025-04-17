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Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями

Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями - 17.04.2025, ПРАЙМ

Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями

Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может затронуть обсуждение соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:12+0300

2025-04-17T13:12+0300

2025-04-17T13:12+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - ПРАЙМ. Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может затронуть обсуждение соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.

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